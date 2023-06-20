Жители Владимирской области смогут присоединиться к онлайн-акции "Свеча памяти"

. Фото: Иван МАКЕЕВ

22 июня в России отмечается памятная дата начала Великой Отечественной войны – День памяти и скорби. В этот день народы России вспоминают своих соотечественников, которые стали жертвами войны, ценой жизни защитили Отечество.

Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби традиционно станет Всероссийская акция «Свеча памяти». Присоединиться к ней могут и жители Владимирской области.

Любой желающий может зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших. Эта инициатива призвана выразить благодарность героям Великой Отечественной войны, а также сохранить память о защитниках Отечества.