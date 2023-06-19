В Александрове в новом сосудистом центре провели первую операцию

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В новом сосудистом центре города Александрова 19 июня специалисты провели первую операцию. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

Алексей Говырин также сообщил, что все лицензии центром получены, в том числе на оказание высокотехнологичной помощи. Оборудование смонтировано, настроено и работает. Необходимые врачебные кадры тоже есть. Напомним, что на модернизацию первичного сердечно-сосудистого отделения Александровскрй ЦРБ из федерального бюджета выделено 220 млн рублей.

В медцентре будут оказывать высокотехнологичную медпомощь пациентам с инфарктами и инсультами. У жителей Александровского, Киржачского и Кольчугинского районов Владимирской области, а это более 250 тысяч человек, теперь нет необходимости обращаться в клиники Подмосковья или ехать в больницы Владимира.