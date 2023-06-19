Экс-вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько осудили за взятку

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, суд признал Елену Мазанько виновной в получении крупной взятки.

Судом установлено, что в августе 2015 года она получила от знакомой 190 тысяч рублей за помощь в победе на электронном аукционе, дающем право заключить госконтракт на сумму 1,6 миллиона рублей.

Сама Елена Мазанько вину так и не признала. Ранее она была осуждена за аналогичные преступления к 8 годам 6 месяцам колонии и к штрафу в 8 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в госорганах на 2 года 6 месяцев.

По совокупности приговоров Елену Мазанько приговорили к 9 годам лишения свободы, штрафу в 8,1 миллиона рублей и лишению специального права на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.