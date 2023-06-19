Во Владимире проект благоустройства парка у ДТЮ подорожал на 6 миллионов рублей

Фото: администрация города Владимира

На сайте госзакупок России 15 июня был размещен электронный аукцион по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству городского парка в районе улицы Мира и Октябрьского проспекта, а также по очистке и укреплению берегов трех парковых прудов.

Ранее мэрия выставляла аналогичный лот, однако тогда стоимость работ оценивалась в 9 миллионов рублей, а теперь подорожала почти до 15 миллионов. В целом, суть не изменилась: будущие проектировщики обязаны провести изыскательские работы, предусмотреть набережную длинной в 1600 метров со спуском к воде, очистить пруды от ила и облагородить их, а также провести массу других работ. Единственное, чего в проекте больше нет, так это требования о засыпке Нижнего пруда, которое так возмутило владимирцев.

Окончание подачи заявок обозначено 26 июня текущего года. Победителя должны выбрать уже через два дня.