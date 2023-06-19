Во Владимирской области выявили два нелегальных ломбарда

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За I квартал этого года во Владимирской области обнаружены две компании - ООО "Альфа Ломбард" и ООО "Аурум Ломбард", работавшие в Александрове как «лжеломбарды». Информация о них внесена в предупредительный список на сайте Банка России.

Эти компании занимались ломбардной деятельностью, но обходили регулирование, заключая договор хранения вещи. Заем выдавался через обеспечительный платеж по договору хранения имущества, но драгоценность могла быть продана в любой момент. Люди не всегда успевали вернуть вещь и выручали за нее меньше половины стоимости.

Банк России также отмечает тенденцию по увеличению числа нелегальных кредиторов в интернете.

«Цель нелегального кредитора — не получить прибыль за счет возврата долга с процентами, а подвести заемщика к неисполнению договора. Взыскание долга идет через наложение ареста на имущество и реализацию залога, в качестве которого может использоваться и движимое, и недвижимое имущество», — пояснил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.