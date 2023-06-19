В Судогодском районе водитель «УАЗа» осужден за наезд на женщину с ребенком

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Судогодский районный суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью двум лицам.

Судом установлено, что вечером 23 февраля лишенный прав за пьяную езду мужчина сел за руль микроавтобуса «УАЗ» и на улице Заводской по невнимательности сбил женщину и ее ребенка, которого она везла на санках по краю дороги.

В результате пострадавшие выжили, но им был причинен вред здоровью, который эксперты оценили, как тяжкий.

С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.