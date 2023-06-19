«Богатырские игры» во Владимире собрали более 300 силачей из разных регионов России

Фото регионального Правительства

17 июня на Соборной площади уже в седьмой раз состоялся фестиваль «Богатырские игры-2023». Более 300 спортсменов из разных регионов страны соревновались на площадках самбо, армрестлинга, гиревого спорта, регби, мас-рестлинга, кулачных боёв. Фестиваль стал настоящим спортивным праздником для почти 5000 жителей и гостей города.

Самой зрелищной площадкой фестиваля было «Шоу рекордов». Его участники соревновались в силовом экстриме: удержании автомобиля, метание кег и других захватывающих дисциплинах. Владимирский богатырь Александр Клюшев стал лучшим в удержании автомобиля с результатом в 42 секунды.

Для гостей фестиваля также работала площадка ГТО, на которой можно было получить консультативную помощь по выполнению нормативных испытаний комплекса «Готов к труду и обороне».