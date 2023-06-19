На трассе "Владимир - Суздаль" начали вырубать лесополосу

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Расширение дороги от Владимира до Суздаля перешло в активную фазу. как сообщил у себя в телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин, практически на всех 34 километрах федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо», где запланирован капремонт, уже идут работы.

Дорожники вырубают лесополосу, выкорчевывают корни, вывозят лишний грунт и укатывают площадки под будущие дополнительные полосы. Движению машин это практически не мешает, так как существующие полосы движения не задействованы в ремонтных работах.

Напомним, что после реконструкции на трассе будет восемь разворотных петель: на выезде из Владимира перед Суходолом, за поворотом на Суворотское, с двух сторон у Павловского, перед поворотом на село Черниж, плюс три петли на обходе Суздаля.

Непосредственно дорожные работы планируется полностью сделать в 2023-2024 годах, а в 2025-м – завершить обустройство инфраструктуры.