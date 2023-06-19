За неделю во Владимирской области подтверждено еще 7 случаев болезни Лайма

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По данным оперативного мониторинга управления Роспотребнадзора на 19 июня в больницы региона по поводу присасывания клещей обратилось 139 человек, среди них 39 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в лечебно – профилактические организации обратилось 1227 человек, в том числе 327 детей. К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся Александровский район – 224 случая, Ковровский район – 188 случаев, Муромский район – 167 случаев, Гусь-Хрустальный район – 117 случаев, Петушинский район - 86 случаев.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 24 неделю обнаружено 7 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди клещей, снятых с людей.