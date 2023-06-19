Во Владимирской области 10 процентов жителей живут за чертой бедности

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РИА Новости составило рейтинг регионов по доходам населения. За главный показатель взято отношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей региона (то есть ровно половина области получает больше и ровно половина - меньше) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году. Еще одними показателями стали доля жителей, живущих за чертой бедности и годовое изменение этого показателя.

Владимирская область в рейтинге заняла 61-е место. Это худший показатель среди регионов ЦФО.

Процент населения, живущего за чертой бедности в регионе, уменьшился и составил 10,4. Это на 1,4% меньше, чем было в 2021 году. Показатель медианного дохода к стоимость прожиточного набора составил 1,4 (в 2021 году было 1,31). Это значит, что покупательная способность выросла на 0,9% - почти в два раза меньше, чем снизилось число людей за чертой бедности. То есть получается, что в доходах потерял средний класс.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,24. Следом за ним идет Ненецкий автономный округ (2,97). Замкнула тройку Москва с показателем 2,63.

Аутсайдером стала Ингушетия. Отношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора оказалось на уровне 1, что делает жителя этой республики втрое беднее жителя ЯНАО.