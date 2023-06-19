В Петушинском районе мужчина пользовался чужой банковской картой

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража с банковского счета». Фигурантом по делу проходит 36-летний житель города Костерево.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что ему стали приходить смс о списании денег со счета, однако он ничего не покупал. Когда петушинец понял, что потерял карту, с его банковского счета оказалось списано 3000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, который сознался в том, что нашел карту и тратил с нее деньги.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.