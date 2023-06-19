Владимирский гимнаст стал абсолютным чемпионом Всероссийского турнира памяти Евгения Николко

фото из группы Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева в ВКонтакте

С 15 по 18 июня в Тольятти проходил Всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти заслуженного тренера России Евгения Григорьевича Николко. В соревнованиях приняли участие и владимирские спортсмены.

Владимирский гимнаст Алексей Ростов стал абсолютным чемпионом турнира по программе мастеров спорта. За лучший результат показанный в упражнениях на перекладине, вдова тренера Лидия Ивановна Николко вручила Алексею Ростову памятный приз - книгу "Невозможное – возможно! Высоты и горизонты Евгения Николко" .

В финальных соревнованиях на отдельных видах многоборья владимирские гимнасты завоевали 15 медалей.

Артем Царев завоевал три золотых медали (вольные упражнения, опорный прыжок и перекладина) и серебряную на кольцах.

У Алексея Ростова две золотые медали (вольные упражнения и перекладина), три серебра (кольца, опорный прыжок и брусья).

Илья Кибартас завоевал золотую медаль на кольцах. Арсений Сороченко получил серебряную медаль в упражнениях на коне, а также две бронзовые медали на вольных упражнениях и опорном прыжке.

Владислав Новокшонов занял третье место в опорном прыжке, а Виталий Суходольский - на брусьях.