43 процента трубопроводов во Владимире проверили в рамках подготовки к зиме

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летняя ремонтная кампания во Владимире практически достигла своего экватора. Специалисты владимирского филиала "Т Плюс" сообщают, что они проверили уже 43 процента трубопроводов в областном центре.

Всего с начала летней ремонтной кампании было проведено 123 опрессовки, проверено 226 км трубопроводов. Гидравлические испытания во Владимире начались 2 мая и по графику продлятся до 31 августа.

В компании заявили, что для ускорения работ (чтобы жители как можно меньше времени оставались без горячей воды) все работы проводят синхронно. Ремонты на ТЭЦ и котельных и профилактику на теплосетях выполняют одновременно. В это же время УК и ТСЖ должны проверить внутридомовые коммуникации.

В ходе работ давление в тепловых сетях повышают в полтора раза, чтобы выявить слабые места и своевременно провести ремонты. На сегодняшний день по итогам проверок было выявлено 76 дефектов. Ремонтные работы выявленных повреждений на данный момент ведутся в районе улиц Усти-на-Лабе, Кирова, Связи, Георгиевская, Фейгина. Средней срок отключения горячего водоснабжения для проведения испытаний во Владимире составляет 10 суток.