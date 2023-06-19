Во Владимире 19 июня ожидается +20 градусов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящая неделя порадует владимирцев теплой и солнечной погодой. Сегодня, 19 июня, воздух прогреется до +20 градусов.

20 июня будет облачно, столбик термометра не поднимется выше +19 градусов. Вечером возможен небольшой дождь.

21 июня синоптики обещают дневную температуру +16, +18 градусов, переменная облачность. В четверг, 22 июня, станет теплее. Воздух прогреется до +20, +21 градуса.

К концу недели, 23 июня, станет еще жарче. Температура воздуха будет +25 градусов, обещают солнечную погоду.