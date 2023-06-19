Леонид Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах депутатов Заксобрания Владимирской области

фото пресс-службы ВРО ЛДПР

17 июня конференция регионального отделения ЛДПР утвердила кандидатов в депутаты Заксобрания Владимирской области.

В общую часть списка кандидатов вошли: председатель ЛДПР, руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР Сергей Корнишов, его заместители Александр Бугаев и Владимир Рыкунов, а также депутат ЗС Вячеслав Александров.

Конференция утвердила также кандидатов в депутаты Заксобрания по всем 25 одномандатным округам:

Округ №1 – Максим Коротеев, генеральный директор ООО «Мега-Профстрой». Округ №2 - Александр Селезнев, старший мастер ООО «ЖКХ «Уют» г. Александров. Округ №3 - Андрей Усов, директор Владимирского ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области». Округ №4 - Владимир Красилов, прораб ООО «Ремстройгарант». Округ №5 - Алексей Корешков, индивидуальный предприниматель, депутат Кольчугинского горсовета. Округ №6 - Андрей Бойков, электрогазосварщик в ИП «Залипаев С.В.», депутат Собинского райсовета. Округ №7 - Вячеслав Самсонов, начальник молочного комплекса СПК «Спасское». Округ №8 - Герман Сазонов, индивидуальный предприниматель. Округ №9 - Александр Бугаев. Округ №10 - Артур Рагимов, коммерческий директор ООО «ГрандТюнинг». Округ №11 - Владимир Рыкунов. Округ №12 - Вячеслав Александров, действующий депутат Законодательного Собрания. Округ №13 - Дмитрий Радуда, гендиректор ООО «Телепорт». Округ №14 - Денис Подряднов, гендиректор ООО ЧОО «Цезарь». Округ №15 - Алексей Рулев, начальник отдела ремонта и эксплуатации ООО «Инвестактив», депутат Совета народных депутатов МО Григорьевское. Округ №16 - Сергей Амерханов, директор МКУ «Служба единого заказчика», депутат Гусь-Хрустального горсовета. Округ №17 - Юлия Игонина, рабочий филиала ОАО «РЖД», депутат Совета народных депутатов МО Ковардицкое. Округ №18 - Артем Дударев, рабочий ИП «Аронова И.А.». Округ №19 - Татьяна Ганабова, индивидуальный предприниматель, депутат Маленковского райсовета. Округ №20 - Мария Иванова, учитель начальных классов Ковровской школы №10. Округ №21 - Андрей Трубников, сотрудник охраны ОАО «ЗиД». Округ №22 - Денис Бутылин, гендиректор ООО «Каскад». Округ №23 - Дмитрий Дудоров, гендиректор ООО «Инвестадор». Округ №24 - Татьяна Шевченко, заведующая филиалом Владимирской областной коллегии адвокатов «Защита». Округ №25 - Андрей Бабиков, формовщик ЗАО «Стародворские колбасы».