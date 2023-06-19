В Гусь-Хрустальном мужчину с диабетом не обеспечили вовремя лекарствами

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, местный житель обратился в надзорное ведомство Гусь-Хрустального района с жалобой на то, что не может получить льготные лекарственные препараты, а также тест-полоски.

В ходе проверки прокуратура установила, что с 2017 года мужчина стоит на учете с диагнозом «сахарный диабет II типа» в частной медклинике, обслуживающей участок в качестве поликлиники. Врачебная комиссия приняла решение обеспечить пациента необходимыми лекарствами и тест-полосками, но с 2022 года полностью он не получал ни то, ни другое.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав от медклиники вовремя направлять сведения в Минздрав Владимирской области, а от Минздрава региона — обеспечить гусевчанина всем необходимым.

Суд исковое заявление удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.