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НовостиПроисшествия18 июня 2023 12:03

Во Владимире две улицы затопило из-за прорыва водопроводных труб

Авария случилась в юго-западном районе города 17 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Жители улицы Нижняя Дуброва вечером 17 июня сообщили через соцсети о том, что район 8-ЮЗ оказался буквально затоплен коричневой водой, которая потекла по тротуарам и проезжей части. Люди делились фотографиями и видео с затопленными дорогами и дворовыми территориями.

Сами владимирцы объяснили ситуацию коммунальной аварией. В мэрии Владимира сообщили, что 17 июня действительно произошла авария в домах по улицам Фатьянова и Нижняя Дуброва. Всему виной стал прорыв водопроводных труб.

В горадминистрации уточнили, что в тот же день в 21.30 аварию удалось локализовать и во всех домах восстановить водоснабжение. Основные ремонтные работы запланированы на 19 июня.

К счастью, никаких серьезных происшествий из-за коммунальной аварии не случилось.