В Суздальском районе чиновника оштрафовали за противопожарные нарушения

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Суздальского района проведена проверка, в ходе которой было установлено, что в Новоалександровском сельском поселении не проведены работы по обустройству минерализованных полос возле деревень и сел — опашки с целью предотвращения пожаров.

Глава местной администрации было внесено представление, после чего нарушение устранили. Тем не менее, ответственного сотрудника оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

Также проверка затронула лесопользователей. В частности, проверили ООО «Суздальская охота» и ООО «Триумф». В ходе мероприятий у прокуратуры также возникли претензии к отсутствию минерализованных полос, а также к порубочным остаткам, которые большими кучами складируются рядом с лесом. Кроме того, поблизости хранились пожароопасные вещества.

Руководителям обоих организаций внесены представления, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Сейчас прокуратура проводит аналогичную проверку в ГКУ «Суздальское лесничество».