Во Владимирской области появятся места для размещения автотуристов

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в регионе будут активно развивать перспективные туристические проекты, и в первую очередь это коснется автотуризма.

Речь идет о создании специальных мест для размещения людей, приехавших к нам на автомобилях с палатками или в домах на колесах: кемпингов и его разновидности - глэмпингов. По словам главы региона, Владимирская область уже получила на поддержку таких проектов на 2023-2024 годы почти 90 миллионов рублей из федерального центра. Еще 60 миллионов рублей направят из бюджета региона.

Точная дата появления первых кемпингов пока не называется.