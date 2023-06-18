В Муроме два человека эвакуированы во время пожара в пятиэтажном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.21 диспетчеры Муромского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о возгорании в доме №26-А по улице Куйбышева.

На место ЧП выехали 19 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Как выяснилось, горела квартира на третьем этаже.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Из дома во время тушения было эвакуировано два человека.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.