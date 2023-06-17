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НовостиОбщество17 июня 2023 13:14

Владимирских врачей-добровольцев наградили Почетным знаком губернатора

Награды удостоились два доктора, проходящих службу в зоне СВО
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в преддверие Дня медицинского работника Почетными знаками губернатора «Честь и доблесть» были награждены врачи, которые проходят службу по контракту в медицинском батальоне в зоне специальной военной операции.

Награды им вручил заместитель главы региона Константин Баранов. Сейчас оба врача находятся на отдыхе, но затем вновь вернутся в строй.

«Всем необходимым полевой госпиталь оснащён. Наш медбатальон работает слаженно и чётко, как часы, независимо от количества раненых и сложности ранений. В этом большая заслуга нашего комбата Андрея Павловича. По сути мы не просто коллектив – настоящая семья», – рассказали сами доктора.

Также они добавили, что в госпитале нужны врачи, средний медперсонал и санитары.