Во Владимирской области 100 патрульных групп следят за пожарной обстановкой

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в целях предотвращения происшествий с приходом жарких дней в рейды выходят 100 межведомственных патрульных групп, в состав которых, помимо сотрудников МЧС, входят полицейские, представители местных администраций, Россельхознадзора, областной инспекции административно-технического надзора и другие.

В первую очередь группы занимаются профилактикой и проводят беседы с жителями населенных пунктов, однако нарушителей могут и оштрафовать. Следует помнить, что во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, и разведение открытого огня запрещено.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима граждан могут оштрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч рублей.

С начала года в регионе произошло уже 1634 пожара, в которых погибло 42 человека, еще 30 получили травмы. К сожалению, на пожарах один ребенок погиб и еще один пострадал.

В ГУ МЧС России по Владимирской области предупредили, что в случае установления жары и повышения класса пожарной опасности, может быть введен запрет на посещение лесов.