В Петушинском районе на пересечении М-7 и М-12 столкнулись «Лада» и большегруз

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП с участием грузовика и легковой машины случилось 16 июня около 17.30 на 114 километре автодороги М-7 «Волга», в районе ее пересечения с платным автобаном М-12.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель «КамАЗа» не выполнил указание дорожного знака и дорожной разметки, и при повороте столкнулся с «Ладой», которой управлял мужчина 1987 года рождения.

В результате удар оказался такой силы, что легковушку буквально разорвало на две части. К сожалению, в аварии погибла 33-летняя пассажирка «Лады», а двухлетнюю девочку из этой же машины бригада «скорой помощи» доставила в больницу. Водитель легкового автомобиля получил легкие травмы и после оказания медпомощи был отпущен домой.

Обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники Госавтоинспекции.