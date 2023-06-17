В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован крупный пожар в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.40 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем доме в деревне Вешки на улице Советской, 9-а.

На место ЧП выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах, к моменту их приезда дом горел открытым пламенем.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар, общая выгоревшая площадь составила 112 квадратных метров, в итоге дом сгорел полностью.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.