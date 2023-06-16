В Гусь-Хрустальном выделены деньги на ремонт двух городских школ

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщалось ранее, плачевная ситуация сложилась в школе №2 и в школе №7 Гусь-Хрустального. В марте текущего года из-за резкого потепления кровли зданий дали течи.

Например, в одном из корпусов школы №2 повредило потолки на лестницах и в коридоре второго этажа, также пострадали некоторые кабинеты и система электроснабжения второго этажа.

Учеников и учителей в итоге перевели в основное здание, где они ютились до конца учебного года. Стоимость ремонтов составляет более 3,7 миллионов рублей, но деньги выделены не были. Похожая ситуация возникла и в школе №7, но средства на ремонт образовательные учреждения так и не получили.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по результатам проверки, проведенной надзорным ведомством Гусь-Хрустального по поручению областного прокурора Ивана Грибова, главе горадминистрации было внесено представление. По итогам его рассмотрения необходимые деньги были выделены, конкурсы на поиск подрядчиков проведены. Сейчас идет процедура заключения контрактов.

Фактические выполнение ремонтных работ находится на контроле прокуратуры Владимирской области.