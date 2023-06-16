Во Владимирской области обнаружено шесть нелегальных свалок на сельхозземлях

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, за пять месяцев текущего года на территории обслуживания ведомства было обнаружено 20 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на общей площади 2883 квадратных метра.

Из них на долю Владимирской области пришлось шесть стихийных свалок общей площадью в 330 квадратных метров. Их находили в Александровском, Собинском, Суздальском и Петушинском районах, причем самым крупным оказалось место выброса мусора в Суздальском районе, где площадь свалки составила 113 квадратных метров.

По итогам проверок всем владельцам земель сельскохозяйственного назначения, оказавшихся в числе нарушителей, объявлены предостережения.