Во Владимирской области с начала июня похищено 10 велосипедов

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с начала лета в районные и городские отделы полиции региона поступило уже более 10 сообщений о кражах велосипедов.

Так, 13 июня очередное хищение случилось во Владимире. Оказалось, что хозяйка хранила велосипед на лестничной площадке. В тот же день велосипеды украли у жителей Коврова и Судогодского района, а 6 июня без двухколесного транспорта остался житель Мурома.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследования продолжаются.

Полицейские настоятельно рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра даже на короткое время, а если все же оставите его, обязательно пристегивать специальными ремнями. В подъездах велосипеды вовсе лучше не хранить, и убирать их в более надежные места.

Если кража все же произошла, немедленно обращайтесь в полицию.