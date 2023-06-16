В школы Владимира подали почти 4500 заявлений в первые классы

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Принять детей в первые классы готовы все муниципальные школы города Владимира и православная гимназия. На сегодняшний день подано почти 4500 заявлений.

Запись детей в школы по месту жительства завершится 30 июня. Родители, которые желают определить ребенка в школу в иных районах города, смогут это сделать с 6 июля до 5 сентября.

Подать заявление на прием ребенка в первый класс можно не только очно, но и через сайт «Госуслуги» или региональный портал Образование33.рф. Также по вопросам записи детей в первый класс можно обращаться по телефону 32-64-91.