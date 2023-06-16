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НовостиОбщество16 июня 2023 12:11

Еще более 20 бойцов из Владимирской области отправились в зону СВО

Они будут служить по контракту
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Еще более 20 бойцов из Владимирской области отправились служить по контракту в зону СВО. Ряды пополнили мужчины из Александровского, Гусь-Хрустального, Судогодского, Собинского и Вязниковского районов, сообщает Правительство Владимирской области.

В торжественных проводах приняли участие представители Правительства области, ветеранских организаций, волонтёры и школьники.

«Возможно, сегодня вы совершили свой первый, но уверен, не единственный подвиг: приняли решение идти защищать Родину. От каждого из вас, от ваших умений, навыков, настроя зависит наша Победа. И она обязательно будет!» - напутствовал военнослужащих министр региональной безопасности безопасности Сергей Полузин.