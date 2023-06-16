Депутат от Владимирской области просит проверить ценообразование на молочку

. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин 14 июня направил в Федеральную антимонопольную службу России депутатский запрос с просьбой организовать проверку ценообразования на молочную продукцию.

"Ко мне обратились аграрии Ковровского района, которые обеспокоены снижением закупочных цен на сырое молоко. Уже в феврале-марте текущего года они остро почувствовали факт снижения закупочных цен. За три месяца цены упали почти на 20 процентов", написал Игорь Игошин на своей странице в ВК.

Депутат также написал, что в хозяйствах района на сегодняшний день содержится 2700 голов крупного рогатого скота. В сутки здесь производят 60 тонн качественного натурального молока.

"Сельхозпроизводители создают кормовую базу, приобрели современную технику, строят новые фермы. Но из-за того, что цена на реализацию молока постоянно снижается, теряется смысл их труда. Невыгодно. Проанализировав ситуацию, селяне заподозрили картельный сговор крупных производителей и торговых сетей. О чем написали мне в своём обращении. Мы оперативно взяли на контроль эту ситуацию", добавил депутат.

Кстати, в Краснодарском крае и Ростовской области ФАС уже проводит проверки по данному вопросу. Возможно теперь проверка пройдет и во Владимирской области.