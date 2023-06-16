Во Владимире обнаружили свалку в Веризино

скрин с видео "Чеснока"

Владимирцы обнаружили незаконную свалку в микрорайоне Веризино. Жители областного центра прислали видео изданию "Чеснок".

На видео видно, как фуры заваливают овраг рядом с лесополосой строительными отходами. По сообщению экоактивисты, мусор везут с площадки на улице Мостостроевской, 22, куда также централизованно свозят отходы для временного складирования. Кому принадлежат объекты и кто устроил незаконную свалку, неизвестно.

Не исключено, что прокуратура заинтересуется видеоматериалами и проведет проверку.