Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 11:35

Во Владимире обнаружили свалку в Веризино

Мусор сгружается за строительной площадкой будущего рынка прямо в овраг.
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с видео "Чеснока"

скрин с видео "Чеснока"

Владимирцы обнаружили незаконную свалку в микрорайоне Веризино. Жители областного центра прислали видео изданию "Чеснок".

На видео видно, как фуры заваливают овраг рядом с лесополосой строительными отходами. По сообщению экоактивисты, мусор везут с площадки на улице Мостостроевской, 22, куда также централизованно свозят отходы для временного складирования. Кому принадлежат объекты и кто устроил незаконную свалку, неизвестно.

Не исключено, что прокуратура заинтересуется видеоматериалами и проведет проверку.