В Юрьев-Польском заведующую детсадом осудят за упавший на ребенка снег

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человеку.

Речь идет о происшествии, которое случилось 15 марта текущего года, когда с принадлежащего садику здания, в котором размещены почта и другие организации, упала масса снега и льда. К сожалению, в тот момент внизу оказалась девочка, получившая серьезные травмы.

По версии следствия, всему виной оказалось плохое исполнение заведующей детским садом своих обязанностей в части уборки территории. Сама женщина вину признала частично.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.