Владимирская область представила 6 проектов на Всероссийский конкурс по созданию комфортной среды

проект с сайта конкурса

Федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от Владимирской области направлены 6 проектов.

В категории «исторические поселения» - «Парк им. 950-летия г.Суздаля» (ориентировочная стоимость реализации проекта – 84,95 млн рублей).

В категории «малые города с численностью населения от 100 тысяч человек до 200 тысяч человек (включительно)»- «Пешеходный маршрут от Вокзала до Историко-мемориального парка» в Коврове (ориентировочная стоимость реализации проекта – 117,28 млн рублей). Второй проект - «Набережная реки Оки с Окским парком и прилегающей территорией» в Муроме (ориентировочная стоимость реализации проекта – 227,7 млн рублей).

В категории «малые города с численностью населения от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек (включительно)» - «Пешеходная зона по ул. Ленина и ул. Советская – от Вокзала до Александровской Слободы» в Александрове (ориентировочная стоимость реализации проекта – 99,9 млн рублей).

В категории «малые города с численностью населения от 20 тысяч человек (включительно)» - «Советская площадь» в городе Петушки (ориентировочная стоимость реализации проекта – 90,27 млн рублей), а также «Торговая площадь» в городе Радужный (ориентировочная стоимость реализации проекта – 94,74 млн рублей).

Общий планируемый объем финансирования реализации этих проектов составляет 714,8 млн рублей. Все заявки от нашего региона приняты на рассмотрение, победители конкурса будут определены до 1 сентября.