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НовостиЭкономика16 июня 2023 10:26

В Киржачском районе займутся выращиванием голубики, брусники и клюквы

Это будет первый подобный пилотный проект в России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме Владимирская область подписала соглашение с компанией «АргоПлант» о создании первой в России научно-практической отрасли по выращиванию и селекции голубики, брусники и клюквы в Киржачском районе.

Как сообщает в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, инвестпроект будет воплощаться в 2023–2028 годах. Выход на проектную мощность планируется в 2025 году. Ожидаемые объемы производства – более 5000 тонн голубики в год.

Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей. Производство откроет для киржачан 300 новых рабочих мест.