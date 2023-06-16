Во Владимире суд приостановил снос 200 гаражей в ГСК «Юбилейный»

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 15 июня во Фрунзенский районный суд поступило исковое заявление от жителей Владимира, являющихся владельцами гаражей в кооперативе «Юбилейный».

Буквально на днях в горадминистрации столицы региона рассказали, что сейчас эти гаражи демонтируют для строительства зоны отдыха у Рпенского проезда.

Во Фрунзенском районном суде уточнили, что суд приостановил работы по их сносу в качестве обеспечительной меры по иску. Затем 28 июня состоится подготовка к судебному заседанию, дату которого назначат позже.

Так что пока рассмотрение иска только начинается, и до решения суда еще далеко.