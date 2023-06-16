Во Владимире установили 7 новых камер для фиксации нарушений на дорогах

Фото с сайта администрации города Владимира.
«Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» сообщил, что во Владимире с 7 июня 2023 года введены в эксплуатацию семь стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Располагаются они по адресам:
- ул. Верхняя Дуброва, 1;
- проспект Ленина, 1;
- проспект Ленина, 42;
- ул. Мира, 15;
- ул. Мира, 36-г;
- ул. Мира, 163;
- ул. Студеная гора, 1-а.
В последнее время проблеме фиксации нарушений на дорогах уделяется много внимания. Более того, На днях Госдума России приняла поправки в законодательство, согласно которым с сентября 2024 года дорожные комплексы будут ставить только в строго определенных местах. Перечень таких мест исчерпывающий, и одним из главных критериев станет наличие очагов аварийности.