Во Владимире установили 7 новых камер для фиксации нарушений на дорогах

Фото с сайта администрации города Владимира.

«Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» сообщил, что во Владимире с 7 июня 2023 года введены в эксплуатацию семь стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Располагаются они по адресам:

- ул. Верхняя Дуброва, 1;

- проспект Ленина, 1;

- проспект Ленина, 42;

- ул. Мира, 15;

- ул. Мира, 36-г;

- ул. Мира, 163;

- ул. Студеная гора, 1-а.

В последнее время проблеме фиксации нарушений на дорогах уделяется много внимания. Более того, На днях Госдума России приняла поправки в законодательство, согласно которым с сентября 2024 года дорожные комплексы будут ставить только в строго определенных местах. Перечень таких мест исчерпывающий, и одним из главных критериев станет наличие очагов аварийности.