В Муроме ликвидируют разлив мазута, в котором погибла собака

Фото "Владимиртеплогаза"

"Владимиртеплогаз" прокомментировал ситуацию, связанную с утечкой мазута около котельной №1 в Муроме.

Напомним, что первыми тревогу забили волонтеры, которые успели спасти собаку, увязнувшую в мазутной жиже 15 июня. А уже на следующий день молодые люди нашли труп еще одной утонувшей в мазуте собаки и тело птицы.

"Владимиртеплогаз" пояснил, что не является собственником данного резервно-топливного хозяйства. Земельный участок находится в аренде у компании. Однако меры по устранению утечки были приняты. Организована работа по установке ограждений, ведется работа по дополнительной локализации утечки.

На место инцидента прибыла АНО "Служба мониторинга по Владимирской области". Специалисты оценили обстановку и разработали план по утилизации мазута. Благодаря произведенной обваловке и наличию защитной системы приема мазута пятно нефтепродуктов оказалось сравнительно небольшим и неглубоким.

Компания предпринимает все необходимые меры по выяснению обстоятельств и причин инцидента. Также директору по правовым вопросам и руководителю службы безопасности поручено вести работу с собственником емкостей.