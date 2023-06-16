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НовостиПроисшествия16 июня 2023 9:12

Во Владимире два человека эвакуировано на пожаре в многоэтажном доме

ЧП случилось около 11 часов утра 16 июня на улице Соколова-Соколенка
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 110.09 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре в девятиэтажке по адресу: улица Соколова-Соколенка, 11.

На место возгорания выехали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Оказалось, что горение происходило в квартире на девятом этаже. Из дома эвакуированы два человека, пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.