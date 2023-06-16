Во Владимире два человека эвакуировано на пожаре в многоэтажном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 110.09 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре в девятиэтажке по адресу: улица Соколова-Соколенка, 11.

На место возгорания выехали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Оказалось, что горение происходило в квартире на девятом этаже. Из дома эвакуированы два человека, пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.