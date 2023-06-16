Только 6 процентов выпускников Владимира сдали ЕГЭ по русскому на отлично

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Владимирские выпускники продолжают сдавать ЕГЭ. И стали известны результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

К ЕГЭ по русскому языку был допущен 1521 выпускник школ города Владимира. 1507 выпускников сдали экзамен успешно (набрали более 35 баллов). Но лишь 6 процентов (85 учащихся) набрали более 73 баллов, то есть получили оценку «отлично». Из них шесть ребят получили высший балл. В числе «стобалльников» - три выпускника Промышленно-коммерческого лицея, а также ученики школ №№ 25 и 40 и гимназии № 23.

Обязательный экзамен по математике базового уровня сдавали 835 владимирских школьников. 825 ребят сдали экзамен успешно. Из них 323 человека получили отличную оценку (39 процентов).

Математику профильного уровня в 2023 году сдавали 688 11-классников. 632 выпускника сдали экзамен успешно (набрали более 26 баллов). Более 68 баллов (что соответствует оценке «5») набрали 267 выпускников, среди них одна стобальница из школы №36.

16 и 17 июня школьники сдают ЕГЭ по иностранным языкам. Завершится основной период сдачи экзаменов 19 и 20 июня проверкой знаний выпускников по информатике.