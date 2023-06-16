Во Владимирскую область поступили новые сторублевки

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Модернизированная банкнота номиналом 100 рублей образца 2022 года введена в обращение. Новая купюра уже поступила во Владимирскую область. Ею будут постепенно заменять старые купюры образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Модернизированная «сторублевка» выполнена в современном дизайне, содержит усиленный защитный комплекс, как и 200-рублевая купюра. На ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности. На новой банкноте в качестве средства защиты используются водяные знаки, микроизображения и микротекст, видимые только в лупу и не воспроизводимые при подделке, символ рубля, выполненный с «кипп-эффектом», «ныряющая» защитная нить и цветопеременный элемент.

«Обновленные сторублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами», — отметила главный эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Владимир Банка России Натальи Верба.