Во Владимирской области 338 миллионов рублей не устранили дефицит врачей

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В ходе публичных слушаний по исполнению бюджета за 2022 год депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Бирюков отметил, что во Владимирской области остается острой ситуация с медицинскими кадрами.

Ранее в Минздраве региона уточняли, что по области не хватает около 1000 врачей. По словам Бирюкова, регион выделил 338 миллионов рублей, которые помогли сохранить действующий состав докторов, но для привлечения новых кадров этого явно не хватает.

В связи с изложенным парламентарий предложил учитывать этот момент при рассмотрении бюджетов на следующие годы.