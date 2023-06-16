Во Владимир с «Большими гастролями» приедет Луганский театр

фото с сайта Правительства Владимирской области

19 июня зрители Владимирской филармонии смогут погрузиться в любимый многими жанр музыкальной комедии. Свою постановку «Бабий бунт» по мотивам знаменитых «Донских рассказов» Михаила Шолохова представит Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной. В спектакле передан народный дух, колорит и живая атмосфера казачьей жизни.

Луганские артисты приедут Владимир в рамках проекта «Большие гастроли» и Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России и Росконцерта.

Напомним, в апреле этого года благодаря включению во Всероссийский гастрольно-концертный план и федеральному проекту «Мы – Россия» дало возможность Государственному вокально-хореографическому ансамблю «Русь» им. М. Фирсова побывать на гастролях в 7 городах Северо-Запада страны, а в мае на сцене Концертного зала им. С.И. Танеева во Владимире выступил Эстрадно-симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии (г.Мариуполь).