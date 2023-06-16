В Юрьев-Польском районе подрядчик сорвал срок капитального ремонта дороги

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Селивановского района совместно с Отделом ГИБДД была проведена проверка в сфере контрактной системы закупок в области безопасности дорожного движения.

Установлено, что ГБУ «Владупрадор» заключил контракт с ООО СК «ВИТ» на 13 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать трассу «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» с заменой железобетонной трубы на 58 километре дороги рядом с деревней Леднево.

Работы должны были закончить еще 25 октября 2022 года, но уже 3 ноября было установлено, что в срок подрядчики не уложились, на тот момент не было восстановлено дорожное полотно, а также не ликвидирован временный объезд. Работы оказались выполнены на три четверти.

По данному факту на директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 147 тысяч рублей.

На днях состоялась повторная проверка, которая показала, что все нарушения устранены, и работы по капремонту дороги закончены.