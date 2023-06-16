В Кольчугинском районе откроется производство блоков из автоклавного газобетона

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С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский Международный экономический форум. В нем принимает участие и делегация из Владимирской области.

15 июня стало днем активного подписания соглашений между Правительством 33 региона и различными предприятиями, компаниями, банками. В частности, Александр Авдеев подписал с компанией «НТС» соглашение о создании условий для осуществления инвестиций в производство лёгкого пенобетонного строительного материала в Кольчугинском районе.

«У нас в регионе активно идёт социальное строительство: возводим несколько школ, больниц и иных значимых для жителей объектов. Ставлю инфраструктурному блоку правительства области задачу довести ежегодные объёмы строительства жилья до 1 млн квадратных метров к 2027 году. И нам нужно обеспечить стройки качественными материалами с надёжными каналами поставки. Удобное решение – создавать соответствующие производства у себя в регионе», написал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Планируемый объём инвестиций, необходимый на реализацию проекта – более 900 млн рублей. Запустить завод намерены в ближайшие 2-3 года. Для жителей района будет создано 150 новых рабочих мест.