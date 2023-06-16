В Селивановском районе появится козья ферма на 4900 голов

фото Правительства Владимирской области

С 14 по 17 июня проходит Петербургский международный экономический форум, где участвует делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым.

15 июня было подписано соглашение с компанией «Дорогобуж-агро» о строительстве молочно-товарной фермы на 4 900 голов фуражных коз в Селивановском районе. Инвестор готов вложить почти 2 миллиарда рублей.

Проект планирует реализовать в 2024–2025 годах. Для сельских жителей будут созданы десятки рабочих мест.

«Селивановский район специализируется на молочном животноводстве. Здесь действует 6 больших производств коровьего молока и около 9 малых, фермерских. Такая крупная ферма по производству козьего молока – это пилот и для района, и для всей нашей «молочной» области. Теперь будем расти не только по объемам производства молока, но и по ассортименту!» - написал глава региона в своем телеграм-канале.