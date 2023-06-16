В развитие системы теплоснабжения Владимира вложат свыше миллиарда рублей в 2023 году

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ПАО «Т Плюс» направит в надежность системы теплоснабжения Владимира свыше 1 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Вилесов в рамках встречи на ПМЭФ с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

Средства, которые удалось привлечь благодаря переходу к ценовой зоне и поддержке региона, позволят заменить 10 км тепловых сетей, а также реконструировать пять котельных.

«Во Владимире сейчас проводится подготовка системы теплоснабжения к зиме. Наша главная цель – надежность теплоснабжения жителей», - отметил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов.

«Т Плюс выполняет взятые на себя обязательства и является для нас ключевым партнером по реализации инфраструктурных проектов. На ПМЭФ мы определили приоритетные направления, по которым будем двигаться в ближайший год», - поделился губернатор Владимирской области Александр Авдеев.