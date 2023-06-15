В Кольчугино десятки контейнерных площадок установлены с нарушением закона

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Кольчугинского района проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере организации сбора мусора на территории города.

Оказалось, что 24 площадки не имеют твердых покрытий из асфальта или бетона, а также ограждений с трех сторон.

Еще на 15 площадках ограждения имеются, но повреждены, а 12 площадок оказались слишком малы для общего числа местных жителей. Например, площадкой у дома №22 по улице 50 лет Октября пользуются более 1400 человек, и суточный объем образуемых ими отходов составляет по нормативу 9,5 кубометров. При этом площадка способна вместить лишь 5,5 кубометров мусора. В итоге это приводит к образованию стихийной свалки.

По данным фактам главе администрации Кольчугинского района внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.