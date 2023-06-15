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НовостиОбщество15 июня 2023 13:53

В Собинском районе прокуратура обнаружила разбитые дороги местного значения

Надзорное ведомство требует привести оба шоссе в порядок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований о безопасности дорожного движения, в ходе которой вскрылось несколько нарушений.

Установлено, что трасса от улицы Мира в Лакинске до деревни Васильевка находится в плохом состоянии. На ней имеются неровности, а также колдобины и колеи.

А в деревнях Васильевка и Курилово, а также за их пределами на расстоянии 100 метров в каждую сторону не имеется освещения. Кроме того, в деревнях не обустроены тротуары и пешеходные дорожки.

Ранее руководителю ГБУ «Владупрадор» уже вносилось по этому поводу представление, но исчерпывающих мер принято в срок не было. В связи с этим прокуратура обратилась в Собинский городской суд, потребовав обязать областной Минтранс и «Владупрадор» устранить нарушения.

Требования прокуратуры удовлетворены, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.