Владимирская область будет сотрудничать с фондом поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

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С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский Международный Экономический Форум. В ПМЭФ-2023 принимает участие Правительство Владимирской области.

15 июня на форуме Губернатор Александр Авдеев подписал соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, «Круг добра».

«Благодаря «Кругу добра» Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире в обеспечении терапией тяжелобольных детей. Фонд может закупать для маленьких пациентов даже ещё не зарегистрированные в РФ, но показавшие свою эффективность и безопасность лекарственные препараты, медицинские изделия, оплачивать медуслуги», прокомментировал новость губернатор Владимирской области.

Во Владимирской области проживает 60 детей по 15 тяжёлым и редким заболеваниям, которым Фонд одобрил помощь. В 2022 году «Круг добра» помог им на сумму более 300 млн рублей, в том числе лекарством «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии и «Трикафта» для лечения муковисцидоза.