Суд снова отказал в банкротстве застройщика ЖК "Дуброва парк-2"

5 корпус ЖК "Дуброва парк-2". Фото предоставлено дольщиками

15 июня Первый арбитражный апелляционный суд принял решение об отказе в банкротстве компании Игоря Другова ООО «ИнтерСтройВладимир». Апелляционную жалобу подавали Министерства архитектуры и строительства и "Фонд развития территорий".

Дольщики не понимаю такого решения, учитывая, что были предоставлены документы об отсутствии средств у застройщика. Сам Другов до сих пор предлагает людям доплатить по 8 тысяч рублей за квадратный метр, чтобы закончить строительство. Однако у дольщиков денег нет, жильцы самого проблемного пятого корпуса хотя получить компенсацию.

Прокомментировал решение суда и губернатор Александр Авдеев.

«Данное решение суда затягивает сроки урегулирования жилищного вопроса десятков семей нашей области, доверивших свои денежные средства и надежды недобросовестному застройщику. Уже около двух лет на стройках господина Другова практически ничего не происходит, не ведутся никакие серьезные работы. Совместно с прокуратурой Владимирской области обязательно продолжим поиск вариантов решения проблемы обманутых дольщиков», - написал в своем телеграм-канале глава региона.